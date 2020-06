Bauarbeiter sollen bald flexibler arbeiten

2010 sind die Verhandlungen an unüberwindbaren Gegensätzen gescheitert: Die Bauindustrie wollte eine Flexibilisierung der Arbeitszeit mit 12-Stunden-Tag bei Auftrags-Spitzen und Freizeit bei Flauten durchsetzen. Die Gewerkschaft beharrte darauf, dass Überstunden weiterhin bezahlt werden.

Im Juni starten Bauindustrie und Gewerkschaft einen neuen Anlauf in Sachen Arbeitszeit. "Wir wollen ein Jahres-Durchrechnungskonto für die Arbeitszeit. "Die Bauarbeiter-Urlaubskasse soll das dokumentieren", erläuterte Karl-Heinz Strauss, Chef des Baukonzerns Porr am Montag den Wunsch der Arbeitgeber. Die Beschäftigten sollten bis zu zwölf Stunden am Tag arbeiten dürfen und die Überstunden etwa im Winter als Zeitausgleich konsumieren. "Wir müssten die Arbeiter dann nicht arbeitslos melden. Das entlastet auch das AMS", argumentiert Straus. Für die Überstunden sollte es finanziell einen fairen Ausgleich geben.