1.020 Österreicher ziehen gegen Fonds-Gruppe vor Gericht

„Als Venture Capital Investor sind wir auf der Suche nach bahnbrechenden Ideen und beeindruckenden Unternehmern. Uns interessieren insbesondere Beteiligungen, die über das Potenzial verfügen, in ihrer Branche den Markt und die Zukunft zu verändern“, wirbt das deutsche Emissionshaus HMW für seine MIG-Fonds. MIG steht für Made in Germany und für „neue Generation alternativer Investmentfonds für Privatanleger“. HMW verkauft Beteiligungen an angeblich erfolgversprechenden Start-ups im Bereich Biotechnologie, Umwelttechnik, Robotik und Medizintechnik, deren wirtschaftliche Entwicklung, verkürzt gesagt, aber noch nicht endgültig absehbar ist.

Darunter ist auch das Wiener Biotech-Firma Affiris, an der neun MIG-Fonds beteiligt sind. Rund 60.000 Anleger haben mehr als ein Milliarde Euro in MIG-Fonds investiert, darunter sind tausende Österreicher. Nun haben sich 1.020 Anleger einer Sammelklage-Aktion des Wiener Prozessfinanzierers AdvoFin angeschlossen. In den nächsten Tagen will AdvoFin-Anwalt Sven Thorstensen die ersten Klagen gegen HMW/MIG hierzulande einbringen.