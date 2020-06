100-Mrd.-Dollar-Klimafonds: Mini-Beitrag aus Österreich

Zuletzt hatten Deutschland und Frankreich zugesagt, jeweils eine Milliarde Dollar (800 Millionen Euro) dem Fonds zur Verfügung zu stellen, Schweden will 550 Millionen Dollar zahlen, Italien 313 Millionen, die Niederlande 100 Millionen. Rupprechter: "Für die erste Periode von 2015 bis 2018 werden wir einen Bundesbeitrag von 25 Millionen Dollar (20,2 Millionen Euro) bereitstellen." Rupprechter setzt darauf, dass der Beitrag durch Gelder der Bundesländer (19 Millionen) und der Wirtschaft (6 Millionen) noch verdoppelt wird. Aus dem Burgenland und Niederösterreich habe er diesbezüglich schon positive Signale erhalten. Rupprechter: "50 Millionen Euro sind ein angemessener Betrag, wir haben derzeit nichts zu verschenken und ein schwieriges Budget. Außerdem wollen wir keine Mehrbelastung für die Bevölkerung." Rupprechter will aber nicht ausschließen, dass Österreich in ein paar Jahren deutlich mehr einzahlen könnte.