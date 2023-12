Die meisten Autos in Liesing, die wenigsten in Neubau

Sag mir, wo Du wohnst, und ich sag Dir, ob Du ein eigenes Auto besitzt. Zu 100 Prozent sicher ist diese Formel nicht, doch in einem Bezirksranking des Verkehrsclubs Österreich (kurz VCÖ) lassen sich einige Tendenzen erkennen.

Manches Ergebnis durfte so erwartet werden, da und dort gibt es auch Überraschungen. Hier die Details:

Poleposition

Die meisten Pkw besitzen die Menschen im „Flächenbezirk“ Liesing. Im 23. Bezirk kommen auf 1.000 Einwohner 393 private Autobesitzer. Knapp gefolgt vom nobleren Nachbarbezirk Hietzing (387), wobei die Hietzinger und Hietzingerinnen wahrscheinlich über mehr Hubraum verfügen.

Verfolger

Auf Platz 3 jener Bezirk, dessen Vorsteher, Ernst Nevrivy (SPÖ), einmal die Gegner des Lobautunnels in seinem Bezirk vollmundig als „Wappler“ bezeichnete, vulgo die Donaustadt (366). Gefolgt von einer Überraschung, der Inneren Stadt (351).

Grünzonen

Wie erwartet ist Neubau je nach ideologischer Ansicht Schlusslicht bzw. Spitzenreiter punkto privaten Autobesitzes. De facto nur jeder fünfte Bewohner des baum- und parkplatzarmen siebenten Bezirks (217 von 1.000) zahlt für ein Parkpickerl. Auf den Plätzen folgen weitere Innenstadt-Bezirke: Mariahilf (227) und Margareten (228). Mit dem fünften Bezirk ex aequo: Rudolfsheim-Fünfhaus. Der 15. Bezirk liegt übrigens beim Armutsranking ganz vorne. Ob das geringere Einkommen mit dem Autobesitz in einem Zusammenhang zu sehen ist, hat der VCÖ nicht erhoben.

Wien-Schnitt

Der wienweite Schnitt beträgt 298 Pkw pro 1.000 Einwohner. In allen anderen Landeshauptstädten ist die Privat-Pkw-Dichte höher, in Innsbruck bei 339, in der Stadt Salzburg bei 387, in Bregenz bei 396 und in Graz bei 399. Deutlich unter diesen Marken liegen die Wiener Bezirke Brigittenau (234), Leopoldstadt (238), Wieden (243), Alsergrund (244) sowie Ottakring und die Landstraße (jeweils 261). In 14 Wiener Bezirken gibt es weniger als 300 Pkw pro 1.000 Einwohner, unter anderem auch in Meidling, Favoriten und in Hernals.

Österreichweit

Auf der Basis von Daten der Statistik Austria hat der VCÖ außerdem die Daten der österreichischen Gemeinden ausgewertet und dabei – nicht überraschend – große Unterschiede zwischen Stadt und Land festgestellt. Im Schnitt besitzt in Österreich immer noch jede/r Zweite ein eigenes Auto (483 Pkw pro 1.000 Einwohner), betriebliche Pkw exklusive.

Andlersdorf

Der kleine Ort im Bezirk Gänserndorf, vier Kilometer nordwestlich von Orth an der Donau, wird vom VCÖ als Hochburg der Benzinbrüder ausgewiesen. Die 154 Andlersdorfer besitzen laut Verkehrsclub-Daten 148 Autos. Einen Bahnhof gibt es in Andlersdorf nicht.