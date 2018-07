Wie man den Jo-Jo-Effekt vermeidet

Ab und zu hungern

Längere Extrem-Diäten, also solche mit lediglich 500 Kalorien am Tag, gelten als besondere Gefahr für den Muskelabbau. Kurzfristig halten aber sowohl Kautzky-Willer als auch Ludvik intensives Fasten für einen guten Einstieg in die Gewichtsreduktion, als auch für eine einfache Methode, das Gewicht zu halten. Kautzky-Willer: „Es sinkt nicht nur der Appetit, man schöpft auch neue Energie. Aktuelle Studien weisen eine lebensverlängernde Wirkung nach, weil der Zellmüll recyclt und defekte Zellen abgebaut werden.“ Ludvik rät allerdings zu maximal einer Woche Fasten.

Regelmäßiges Dinner Cancelling ist schon fast schon ein Klassiker, wenn es darum geht, sein Gewicht im Alltag zu halten. Die Idee dahinter ist eine Esspause von 14 Stunden ab dem Nachmittag. Man isst also zum letzten Mal um 16 Uhr und frühstückt ab 6 Uhr. Für die Abend-Version der Methode spricht zwar der zusätzliche erholsamere Schlaf, man kann aber auch die Morgenmahlzeit auslassen und so auf die 14 Stunden Hungern kommen. Solch eine lange Nahrungskarenz ist für die Bauchspeicheldrüse ein Kurzurlaub. Das wiederum bedeutet freie Bahn für das Wachstumshormon, das bei ausgewachsenen Menschen für den Muskelaufbau zuständig ist. Prinzipiell weiß das Magen-Darm-System kurze Phasen der Ruhe zu schätzen. Und so gelten drei Mahlzeiten täglich mittlerweile als gesünder als fünf. Vorbei die Zeiten, als Experten rieten, zwischendurch immer wieder eine Kleinigkeit zu essen, um Heißhungerattacken zu vermeiden. Kautzky-Willer: „Wir empfehlen auch unseren Diabetes-Patienten, diese Zwischenmahlzeiten sein zu lassen. Es hat sich klar gezeigt, dass man damit immer dicker wird, weil zusätzlich gegessen wird, auch wenn man keinen Hunger hat.“ Bei drei Mahlzeiten am Tag denkt man zudem nicht dauernd daran.