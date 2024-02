Warum sich der Babybauch dieser Frau nach innen wölbte

Es ist nicht das erste Mal, dass Mütter während der Schwangerschaft wegen ihres nicht – oder nur minimal – sichtbaren Babybauchs im Netz angefeindet werden. So wurde unter anderem besonders sportlichen Frauen, die zudem auch während der Schwangerschaft einen Sixpack hatten , unterstellt, sie würden ihren noch ungeborenen Kindern bewusst Schaden zufügen.

Das ist auch der Grund, warum ihr Bauch in den ersten Schwangerschaftsmonaten nicht nach vorn, sondern nach hinten wuchs, wie sie kürzlich auf Instagram schilderte.

Nach hinten gekippte Gebärmutter in der Schwangerschaft

"In den ersten vier Monaten meiner Schwangerschaft war mein Uterus retroflektiert/gekippt, was bedeutet, dass mein Bauch rückwärts in meinen Körper hineinwuchs, anstatt nach außen. Bei den meisten Menschen mit dieser Form der Gebärmutter kippt der Uterus nach zwölf Wochen nach vorne und wächst dann ganz normal nach außen", schrieb Kouzoukas, die für ihren "fehlenden Babybauch" viel Kritik einstecken musste.