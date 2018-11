Warum man den Schnuller des Babys nicht abwaschen sollte

Die Erhebung, die kürzlich beim jährlichen Kongress des American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) vorgestellt wurde, legt nahe, dass der Kontakt mit dem elterlichen Speichel sich wünschenswert auf die Immunabwehr des Kindes auswirken könnte. Auch das Risiko für die Entwicklung von Allergien könnte dadurch reduziert werden. Der Effekt wurde bei Säuglingen unter eineinhalb Jahren festgestellt.

Für die Erhebung wurden in Summe mehrere Interviews mit 128 Mütter über einen Zeitraum von 18 Monaten durchgeführt. Dabei wurde unter anderem abgefragt, wie oft Mütter den Schnuller ihrer Kinder im eigenen Mund reinigen. Von den befragten Frauen gaben 58 Prozent an, ihren Kindern aktuell Schnuller zur Verfügung zu stellen. Von diesen gaben wiederum 41 Prozent an, diesen mittels Dampfsterilisator zu reinigen, 72 Prozent gaben an ihn zu waschen und zwölf Prozent gaben an ihn selbst abzulecken.

Allergien verhindern?

Es zeige sich, dass Kinder von Müttern ab dem zehnten und bis zum 18 Monat, die dem mütterlichen Speichel verstärkt ausgesetzt waren, einen niedrigeren Gehalt des Antikörpers Immunglobulin E (IgE) im Blut hatten. Immunglobulin E ist ein Antikörper, der im Körper vor allem für die Abwehr von Parasiten zuständig ist. Außerdem spielt er eine Schlüsselrolle bei allergischen Reaktionen wie Heuschnupfen oder allergisches Asthma. Je höher der IgE-Wert im Blut ist, desto höher ist das Risiko entsprechende Allergien zu entwickeln.

"Wir wissen, dass die Exposition gegenüber bestimmten Mikroorganismen zu einem frühen Zeitpunkt im Leben die Entwicklung des Immunsystems stimuliert und später gegen allergische Erkrankungen schützen kann", weiß Allergie-Expertin und Studieleiterin Eliane Abou-Jaoude. Weitere Forschung seien dennoch jedenfalls notwendig, um herauszufinden, ob der Effekt auf die Übertragung von gesundheitsfördernden Mikroben aus dem Mund der Eltern zurückzuführen sein könnte, erklärt Edward Zoratti, Mitautor der Studie und ACAAI-Mitglied. Unklar sei zudem, ob sich die niedrigen Antikörper-Werte auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben der Kinder nachweisen lassen.