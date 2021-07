Belegt: Lust auf Fast Food liegt in den Genen

Unterdessen haben Forscher der University of Cambridge in einer großangelegten Studie herausgefunden, dass hunderte Gene auch den verfrühten Beginn der Pubertät bei Mädchen und Jungen bedingen. Bisher war man von einer weitaus geringeren Anzahl ausgegangen. Die Gene wurden auch mit einem erhöhten Risiko für mit Sexualhormonen in Verbindung stehende Krebserkrankungen (Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs) in Zusammenhang gebracht.