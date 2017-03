Ernährungswissenschafterin Brigitte Zeitlin gibt im Gespräch mit dem US-Magazin Self Einblicke in ihre Einkaufsroutine - und verrät, was bei ihr alle vier bis sechs Tage Gesundes im Einkaufswagerl landet.

Die Liste

12 Bio-Eier

2 griechische Joghurts

1 Sackerl gemischte Tiefkühlbeeren

1 Sackerl Tiefkühlspinat

1 Laib Vollkornbrot

500 Gramm Äpfel

3 Dosen Thunfisch aus nachhaltigem Fang

500 Gramm Paprika

500 Gramm Zucchini

500 Gramm Tomaten

200 Gramm Mandeln

500 Gramm Putenbrust, Hühnchen oder eine vegetarische Alternative

Die Speisen

Was Zeitlin mit den Zutaten zubereitet? Eine ganze Menge. Zum Frühstück gibt's beispielsweise Vollkorntoast mit griechischem Joghurt und Beeren. Damit die Beeren in der Früh aufgetaut sind, stellt Zeitlin die gewünschte Menge bereits am Vorabend in einer Schüssel in den Kühlschrank. Die Beeren machen sich auch direkt im Joghurt gut, dazu kann man eine Hand voll Mandeln unterheben. Variante 3: Joghurt, Beeren, Mandeln und Spinat zu einem Smoothie verarbeiten. Auch eine Eierspeise mit Spinat, Tomaten und Zucchini lässt sich aus den gekauften Produkten zaubern.

Zu Mittag bietet sich ein Thunfisch-Salat mit Paprika an - der kann auch als Sandwich zwischen zwei Scheiben Brot gepackt werden. Eine Gemüsepfanne mit (oder ohne) Spiegelei ist eine weitere Alternative.

Abends kommen bei der Ernährungsexpertin Zucchini-Nudeln auf den Tisch. Dafür kann man das längliche Gemüse entweder mit einem Spiralisierer in Nudel-Form bringen oder mit dem Messer in ganz schmale Streifen schneiden. Dann werden die Gemüsesticks in Olivenöl angebraten und mit Tomaten, Gewürzen und Ei verfeinert.