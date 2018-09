Sepsis-Fall: Warum Sie neue Schuhe nicht barfuß probieren sollten

Zuvor von anderen probiert

Der Eiter am Bein konnte mit antibiotischen Tropfen behandelt werden. Das Mädchen musste knapp eine Woche im Spital behandelt werden. „Ich war wirklich schockiert, als die Ärzte sagten, dass sie sich durch das Anprobieren der Schuhe angesteckt haben könnte. Normalerweise hätte sie Socken an, aber es war Summer, also trug sie Sandalen“, sagt Jodie Thomas. Die Schuhe waren zuvor von anderen Kindern probiert worden. Eines davon muss ebenfalls mit den Bakterien infiziert gewesen sein.

Jodie Rasul ruft Eltern nun dazu auf, dass sie beim Anprobieren neuer Schuhe immer Socken tragen. „Ich wusste, dass man barfuß etwa Fußpilz bekommen kann, aber Sepsis ist etwas viel Ernsteres. Man weiß nicht, wessen Füße vor dir in den Schuhen waren“, meint die dreifache Mutter.