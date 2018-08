Trainingstechnologie auf höchstem Niveau

Die medizinische Expertin meldet sich zu Wort

Dr. med. Gabriela Kieser behandelt Rückenschmerzen seit rund 28 Jahren allein durch Krafttraining – und das mit Erfolg. 1990 setzte die Zürcher Ärztin erstmals in Europa die Lumbar-Extension-Maschine ein. „Die computergestützte Maschine erfüllt alle technischen Voraussetzungen für ein hocheffizientes Rückentraining. Zwar lassen sich Abnutzungen und Bandscheibenvorfälle nicht wegtrainieren, aber Schmerzen können gelindert oder sogar beseitigt werden“, erklärt die Medizinerin.

Eine Studie von Beate Lauerbach von 2004/2005 verdeutlicht die Wirkung der LE: 388 Patienten mit eindeutiger OP-Indikation wurden beim Training an der LE begleitet. Am Ende der Studie konnten 344 Patienten auf den operativen Eingriff verzichten. Lediglich 44 Teilnehmer kamen um eine Operation nicht herum. In der Regel reichen 12 bis 18 Trainingseinheiten aus, um eine deutliche Verbesserung Ihres Kraftniveaus zu erzielen.

Die Vorteile der LE

das Trainingsgewicht wird exakt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt

die tiefen Rückenstrecker müssen richtig ran

müssen richtig ran eine direkte Rückmeldung des Computers hilft Ihnen, exakt zu trainieren

die Schwerkraft wird ausgeschaltet

Beschwerden lassen sich lindern

