Nutella: Das steckt wirklich in dem Schokoaufstrich

Die Verbraucherzentrale Hamburg widmete sich im Jahr 2015 einer umfassenden Analyse der Inhaltsstoffe des Aufstrichs. Das Ergebnis: Nutella besteht hauptsächlich aus Zucker und pflanzlichem Fett, sprich Palmöl. Während das Zuckerproblem in Anbetracht der verwendeten Menge augenscheinlich ist, offenbaren sich durch den Zusatz von Palmöl ökologische und sozialethische Probleme. Palmöl steht international sowohl bei Umweltschutzorganisationen als auch politisch seit Jahren in der Kritik. Grund dafür ist, dass der Plantagenanbau der Ölpalme in ökologisch nicht nachhaltiger Weise durch die großflächige Abholzung des Regenwaldes erfolgt. Berichte über Kinderarbeit auf Palmöl-Plantagen, die Enteignung indigener Bevölkerungen zum Landgewinn und der Einsatz von hochgiftigen Herbiziden brachten den Rohstoff ebenfalls in Verruf. (Eine Liste palmölfreier Schokocremes finden Sie hier.)