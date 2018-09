Hämorrhoiden: Das Leiden, über das keiner sprechen möchte

Kostiuk empfiehlt zusätzlich eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Flüssigkeit, vermehrte Bewegung sowie Pflege des Analbereichs. Feuchte Toilettentücher können die Haut zusätzlich reizen – die Reinigung mit Wasser ist ausreichend.

Nur wenn die genannten Mittel nicht helfen und der Leidensdruck der Patienten groß ist, werden die Gefäßknoten operativ entfernt. Bei der in Österreich häufigen HAL/RAR-Methode werden Blutgefäße, die Hämorrhoiden versorgen, ultraschallgezielt abgebunden und größere Knoten mit einer Naht gerafft. „Die Methode ist in den meisten Fällen mit wenig Schmerzen verbunden. Die Patienten sind sehr schnell wieder fit und können in den Arbeitsalltag zurückkehren“, meinte Michaela Lechner, Chirurgin und Oberärztin im Krankenhaus Göttlicher Heiland.

Bei anderen Verfahren werden die Knoten mit Laser oder chemischen Substanzen verödet. Beschwerden im Analbereich sollten laut den Experten jedenfalls abgeklärt werden, idealerweise vom Chirurgen oder einem Proktologen (Darmspezialist). Sie können etwa auch auf Darmentzündungen, Polypen oder kleine Einrisse der Darmschleimhaut hindeuten.