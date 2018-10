Einfacher Trick: Wie man das Baby-Geschlecht schon früher erkennt

Lage der "Noppe"

Das Geschlecht wird laut Theorie je nach Winkel der „ Noppe“ erkennbar. Ist diese mehr als 30 Grad von der Wirbelsäule entfernt, soll es ein Bub werden. Ist die " Noppe" weniger weit entfernt, soll es sich um ein Mädchen handeln. Die „ Noppe“ ist der Genitalhöcker. Das ist die Anlage für die Geschlechtsorgane, die sich beim Mädchen zur Klitoris und beim Buben zum Penis entwickelt.

In Foren diskutieren Mütter über den Winkel auf dem Ultraschallbild. Netmums, eine Website für Eltern in Großbritannien, veröffentlichte auch Statistiken zur Nub-theory: Glaubt man diesen, so liegt die Genauigkeitsrate in der elften Schwangerschaftswoche bei 48 Prozent. In der zwölften Woche soll die Genauigkeit bei 91 Prozent und in der 13. Woche bei 94 Prozent liegen.