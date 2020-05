Weihnachts-Brauchtum in Mariazell

Besinnlichkeit, abseits des Trubels, kann man sich – nur zwei Stunden von Wien entfernt – beim Mariazeller Advent gönnen. Der kleine Wallfahrtsort mitten in der obersteirischen Bergwelt lockt bereits zum 13. Mal mit dem größten hängenden Adventkranz der Welt, einem fünf Meter hohen, begehbaren Lebkuchenhaus (eine Tonne Honiglebkuchen wurde dafür verarbeitet) , einer lebenden Krippe und regionalem Kunsthandwerk.

„Wir wollen hier die Tradition hoch halten. Natürlich haben wir auch Punsch- und Weihnachtsstände. Aber abseits dessen wollen wir auch unsere enge Beziehung zur Kirche hervorheben“, betont Johann Kleinhofer, der Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH.

Besonderer Blickfang ist natürlich einmal mehr der überdimensionale Adventkranz, der einen Durchmesser von 12 Metern hat und 6 Tonnen wiegt. Jeden Samstag um 17 Uhr wird feierlich eine der vier Kerzen entzündet.

Auch traditionelle Handwerkskunst wird am Weihnachtsmarkt großgeschrieben. Heuer ist etwa die 1718 in Wien gegründete Porzellanmanufaktur Augarten zu Gast und zeigt, wie man seiner Festtafel den letzten Schliff verleihen kann.

Der Mariazeller Advent ist aber trotz aller Nostalgie und Brauchtumspflege im digitalen Zeitalter angekommen. So gibt es heuer erstmals eine eigens kreierte Christkindl-App, mit der Kinder ihre Wünsche direkt ans Christkind senden können. Die Liste wird dann den Eltern per Post oder auch per eMail zugestellt.