5 stimmungsvolle Adventmärkte in Europa

Weihnachtsmarkts

Auf zahlreichen Plätzen und Straßen der Stadt finden sich weihnachtliche Essens- und Souvenirstände. Der Mittelpunkt desbefindet sich auf dem Ban Josip Jelačić Platz: Lichter erhellen den Hauptplatz der Stadt, auf einer riesigen Freilichtbühne werden Musik und Konzerte dargeboten, es gibt einige Verköstigungszelte und ein buntes Kinderprogramm.

Mitten auf dem Jelačić Platz steht ein eindrucksvoller Weihnachtsbaum, zudem wird der Brunnen in einen mit großen Kerzen beleuchteten Adventskranz verwandelt. In einem gemütlichen, beheizten und überdachten Wintergarten werden Speisen und Getränke serviert. Entlang des Lenuci Hufeisens gelangt man zum König-Tomislav-Platz, einem der attraktivsten Plätze in Zagreb. Hier erwartet die Besucher ein Weihnachtsmärchen mit Eislaufbahn.