Heißkalte Urlaubsgrüße der Stars

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Lieber die Tiefschneehänge im Nobel-Städtchen Aspen herunterwedeln oder doch im lauwarmen Meer auf St. Barth herumplantschen? Wer so viel Geld verdient wie die internationalen Superstars, den schockieren selbst überzogene Hotelpreise der bevorzugten Luxus-Destinationen nicht. Einige Stars haben es heuer vorgezogen, dem Vorweihnachtsstress zu entfliehen und sind schon wenige Tage vor dem Fest aufgebrochen – entweder in den sonnigen Süden oder in die eisige Kälte.