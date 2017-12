1., PLACHUTTA BEI DER OPER

Dort, wo die Touristen hinströmen, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Weihnachtsplatz am größten: Gutbürgerliche Küche und Schnitzel, Reservierung absolut erforderlich.



Wien 1, Walfischg. 5-7,

Tel: 01/512 22 51,

Mo-So 11-0.30,

www.plachutta.at



2., THE GUESTHOUSE

Dieses wunderbar stimmungsvolle Boutiquehotel-Restaurant hat 365 Tage offen, also auch am 24. Dezember: Gekocht wird ein viergängiges Menü, Reservierung erforderlich.



Wien 1, Führichg. 10,

Tel: 01/512 13 20-15,

Mo-So 6.30-24,

www.theguesthouse.at



3., LIVINGSTONE

Das Restaurant im Kolonialstil mit der grandiosen Steak-Auswahl ist einer der Fixpunkte im weihnachtlichen Restaurant-Angebot. À la Carte sowie Weihnachtsmenü, Reservierung.



Wien 1, Zelinkag. 4,

Tel: 01/533 33 93,

Mo-Sa, Fei 17-24,

www.livingstone.at



4., 1500 FOODMAKERS

Die etwas lockerere Alternative: Im hippen 1500 Foodmakers des 25hours-Hotels gibt’s Buffet und generell ist hier alles eher zwanglos. Reservieren muss man aber trotzdem.



Wien 7, Lerchenfelderstraße 1-3,

Mo-So 12.30-24, Fr, Sa 12-01

Tel: 01/52151845,

www.1500foodmakers.at



5., CAFÉ LANDTMANN

Neben Hotel-Restaurants sind auch City-Kaffeehäuser ein guter Tipp: Das elegante Landtmann hat bis 24 Uhr geöffnet, über die Website kann man das Weihnachtsmenü reservieren.



Wien 1, Universitätsring 4,

Tel: 01/241 00-100,

Mo-So 7.30-24,

www.landtmann.at



