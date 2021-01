Vom Pilot zum Hilfsarbeiter: Welle des Mitgefühls

Mehr als 10 Millionen Menschen haben das Posting inzwischen gesehen, in Tausenden Kommentaren wird Pawelczak Respekt gezollt und Mut zugesprochen. So schreibt jemand: "Was wirklich zählt - heute mehr als je zuvor - ist der Mann und die Person; die Uniform ist ohne dem Mann darin ein leerer Behälter. Ihr Beispiel zeigt wie wichtig der Mann ist, nicht der Titel oder der Beruf. Großes Lob an Sie, Ihren Glauben und Ihre Resilienz!"