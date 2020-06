Saison-Ende am Berg

Hans Sigl ist für seine Rolle als Martin Gruber im "Bergdoktor" für eine ROMY nominiert. Der gebürtige Steirer wurde bekannt durch die Serie "Soko Kitzbühel", in der er von 2001 bis 2006 den Andreas Blitz spielte. Seit 2008 ist er in der ZDF-Koproduktion "Der Bergdoktor" in der Hauptrolle zu sehen.