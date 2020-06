Jahrhundert-Größen, die die Platin-Romy bekommen haben

Mit 25 Jahren ist man eigentlich noch ziemlich jung. Wenn man aber zurückblickt, wer in dieser Zeit aller mit einer ROMY ausgezeichnet wurde, dann zeigt unser Fernsehpreis doch schon eine gewisse Reife, denn es sind wahrlich Jahrhundert-Größen dabei, die vom Publikum und von der Jury geehrt wurden. Allein die Namen der (ab 1992) fürs Lebenswerk gefeierten Stars stellen ein Who is Who der deutschsprachigen Television dar. Hier finden sich Legenden wie Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Alexander, Marcel Prawy, Johannes Heesters, Rudi Carrell, Maximilian Schell und... – ja wer denn noch aller? Sie erfahren’s hier in einem kleinen Rückblick.