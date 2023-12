Tödliche Schüsse in Prag: 14 Tote und viele Verletzte

Weihnachts-Beleuchtung der Superlative

Wenn man in der Weihnachtszeit an New York denkt, kommt einem der Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in den Sinn. Doch besonders sehenswert sind die Christmas Lights in Dyker Hights in Brookyln. Unter den Hausbesitzern des Viertels herrscht ein regelrechter Wettkampf um die aufwendigste Dektoration. Seit den 1980er-Jahren ist Weihnachten in Brooklyn immer größer und strahlender geworden. Dieses Jahr gibt es eine professionell gestaltete Lichtershow, die rund 20.000 Dollar kostet. Die USA werden ihrem Ruf als Land der Superlative einmal mehr gerecht. In Dyker Hights werden auch Bus- und Walkingtouren angeboten.

