So steht es um das Vertrauen in die heimische Politik

Schallenberg für pragmatischen Multilateralismus

Außenminister Alexander Schallenberg hat Donnerstagabend ortszeit in New York vor der UNO-Generalversammlung für einen, wie er es nennt vernünftigen und pragmatischen Multilateralismus geworben und effiziente Reformen gefordert. Der UN-Sicherheitsrat müsse, nach Ansicht Schallenbergs, umgestaltet werden – eine Reform um die internationale Zusammenarbeit sei notwendig. Das derzeitige System sei nicht effektiv genug. Die Welt befinde sich in einem traurigen Zustand und man wisse nicht, was noch auf sie zukomme, so der Außenminister. Der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete UNO-Sicherheitsrat spiegle die Welt heute nicht mehr wieder. So plädiert Schallenberg für eine stärkere Einbindung afrikanischer Länder. Die UNO müsse ein Raum für einen echten Dialog und kein Club von Gleichgesinnten sein.