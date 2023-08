KURIER Newsflash vom 30.08.2023

15 Jahre Haft f√ľr versuchten Mord

Weil er in der Wiener U-Bahn einen 63 Jahre alten Fahrgast fast totgetreten hat, ist ein 21j√§hriger am Wiener Landesgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Opfer hat seinen Peiniger am 4. J√§nner in der U-Bahn auf seine breitbeinige Sitzhaltung angesprochen, woraufhin der 21j√§hrige den Mann k.o geschlagen und anschlie√üend auf Kopf und Brust eingetreten hat. Der Angeklagte bestritt die T√∂tungsabsicht, laut Psychiater ging es dem Angeklagten jedoch um die Vernichtung des Gegen√ľbers. In der U-Haft ist der T√§ter zum Islam konvertiert. Er soll sich mittlerweile abf√§llig √ľber Ungl√§ubige ge√§u√üert haben.