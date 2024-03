AUA-Streik: Ab Donnerstag bleiben 400 Flüge am Boden

Brücke eingestürzt: Schiff rammt Brückenpfeler in Balitmore

In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist es zu einer verheerenden Kollision zwischen einem Containerschiff und einer Brücke gekommen, wonach die Brücke völlig in sich zusammengebrochen ist. Das Schiff unter der Flagge von Singapur ging in Flammen auf und sank danach. Der Kapitän, sowie die Besatzungsmitglieder seien wohlauf, heißt es. Bis zu 20 Personen sollen jedoch, teils mit Autos, von der Brücke in den Fluss gestürzt sein – eine groß angelegte Rettungsaktion war im Gang.