Imelmann wendete sich am 18. Dezember in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. In einem Instagram-Reel offenbart sie unter Tränen, Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein. Sie appelliert: "Ein Nein ist ein Nein und es muss akzeptiert werden und jeder, der sich das Recht herausnimmt, in dem Moment nicht den Respekt einer Frau gegenüber zu haben und einfach nur das macht, worauf er gerad Bock hat, ist für mich der größte Unmensch auf dieser Welt", schilderte sie.

"Er hat es zugegeben"

Weiter stellt sie klar, zu keinem Zeitpunkt in Yasin Mohamed verliebt gewesen zu sein. Damit will sie wohl ausschließen, dass Rache als Beweggrund für ihre Anschuldigungen vermutet werden könnte. Davon abgesehen soll der 33-Jährige in einem Video-Call, an dem Imelmann und zwei weitere Personen seines Managements beteiligt waren, sein übergriffiges Verhalten zugegeben haben. Ihr seien jedoch "so viele Dinge eingeredet worden, was die Tat betrifft" und man hatte sie überzeugen wollen, sich in etwas "zu vertiefen".