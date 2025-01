Gerade eben erst sah man zahlreiche Promis bei der A1 Kitz Night in Rosi Schipflingers Sonnbergstuben ordentlich abfeiern. Wer es zum Hahnenkammrennen nicht geschafft hat, oder nicht genug davon bekommen konnte, der hat am 8. Februar erneut die Möglichkeit, bei Rosi vorbeizuschauen.

Daypartys im Trend

Ein zentrales Element der Dayparty ist zudem die Musik. "Wir wollen am Puls der Zeit sein und mit unserem Sound ein einzigartiges und mitreißendes Erlebnis schaffen", betont Matthias Perl. "Tagsüber können wir einen viel cooleren Sound spielen als in den Clubs, weil die Leute ihn in dieser Atmosphäre viel besser annehmen. Die Stimmung am Tag ist mit der Nacht nicht zu vergleichen – sie ist viel intensiver und positiver." Das dürfte bei vielen tatsächlich gut ankommen, denn bereits seit letztem Jahr begeistern Partys am helllichten Tag ein großes Publikum.