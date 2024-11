Der Energydrink Prime von Logan Paul steht vor dem Aus

Influencer, Boxer und Unternehmer Logan Paul brachte 2022 den Prime Hydration Drink sowie den Prime Energy auf den Markt. Die bunten Getränke, die vor allem Elektrolyte und Energie beisteuern sollen, erlangten durch Influencer-Marketing rasch große Bekanntheit - besonders bei der jungen Generation. Doch in den vergangenen Monaten häuften sich die Probleme, die nun allmählich zum Niedergang der Drinks führen.

Gesundheitliche Bedenken: Klagen eingebracht

2024 wurde in New York eine Sammelklage gegen Logan und seinem Mitgründer KSI eingereicht. Der Vorwurf: Die Energy Drinks werden in einzelnen Fällen mit mehr Koffein angeboten als angegeben – bis zu 225 Milligramm pro Dose statt der beworbenen 200 Milligramm.