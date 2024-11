Dieser Netflix-Star wurde mit 40 Kilogramm Drogen erwischt

Bereits im Oktober wurde Olga Bednarska , bekannt aus der dritten Staffel der Netflix-Reality-Show "Too Hot to Handle" , auf einem Flug von Phuket (Thailand) nach Manchester (England) von den Behörden gestoppt.

In ihrem Gepäck fanden Zollbeamte fast 40 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 190.000 Euro . Zunächst gab die 27-Jährige an, sie habe im Auftrag eines Freundes gehandelt, der als „Tex“ bekannt ist. Er soll ihren Flug bezahlt und sie gebeten haben, angeblich Designerkleidung und Uhren aus Thailand mitzunehmen.

"Too Hot to Handle"-Kandidatin

Olga Bednarska wurde durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel der Netflix-Reality-Show Too Hot to Handle bekannt. Die Serie, in der attraktive Singles aufeinandertreffen, um Verbindungen aufzubauen, ohne sich körperlich näherzukommen, brachte ihr internationale Aufmerksamkeit, die ihr auch auf Instagram eine umfassende Community bescherte.