Wie die Fast-Food-Kette Burger King am 21. Oktober verkündete, wird ab sofort nur mehr Haferdrinks statt Kuhmilch in den Filialen verwendet. Vor allem ein umweltbewussterer Konsum steht für das Unternehmen im Fokus.

Bei Burger King soll ab jetzt vom Cappuccino bis zur heißen Schokolade mehr der Haferdrink Baristamatic von der Marke Oatly verwendet werden. "Damit verabschiedet sich das Unternehmen vollständig von Kuhmilch im Kaffee und setzt ein starkes Zeichen für bewussten Konsum", heißt es in der Presseaussendung .

Warum gibt es keine Kuhmilch mehr bei Burger King?

"Burger King verfolgt mit der Einführung des Oatly Haferdrink Baristamatic konsequent das Ziel, Gästen klimafreundlichere Alternativen zu bieten. Nach den beliebten Plant-based Burger-Variationen folgt nun mit der Umstellung des gesamten Kaffeeangebots ein weiterer Meilenstein, der zeigt: Nachhaltiger Genuss und großartiger Geschmack schließen einander nicht aus."

Die Entscheidung, nur mehr die pflanzliche Milchalternative anzubieten, hängt vor allem mit Umweltschutz zusammen. Wie Burger King auf der Webseite erklärt, soll der Konsum von Haferdrinks unter anderem emissionsfreundlicher sein.