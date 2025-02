Sie war verheiratet und arbeitete noch vor wenigen Jahren als Angestellte in der Personalvermittlung, als sie ihren 9-to-5-Job an den Nagel hing und erste Gehversuche als Webcam-Erotikmodel wagte. Bereits in der ersten Woche verdiente sie laut Mamamia 5.000 US-Dollar.

Bonnie Blue bot gratis Dienste vor Unis an

Ihr kam die Idee, sich mit einem Schild vor Unis in England, den USA und Australien zu stellen und ihre Dienste kostenlos anzubieten: "Schlaf mit mir gratis und lass es mich filmen", stand in bunten Buchstaben auf dem Karton. Zusätzlich teilte sie ihren Aufruf in den sozialen Medien, was ihr zahlreiche Nachrichten von 18-Jährigen bescherte: "Hey, kann ich mit dir schlafen? Können wir das filmen?", hieß es da etwa.