Tiefenrausch LIVE: Die Suche nach dem Klang unserer Erde

Forscher rätseln seit Jahrzehnten, wie unsere Erde wirklich klingt. 1998 hat ein deutscher Geophysiker mittels hochsensibler Messergeräte erstmals Erdtöne aufgezeichnet. Wir gehen einen Schritt weiter: In 191 Metern Tiefe, in Österreichs tiefstem See, erwecken wir den Klang von Mutter Erde zum Leben – LIVE im TV.