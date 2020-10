KURIER live TICKET-UPGRADE zu „Don Pasquale“ am 24. Oktober | 19:30 Uhr

DON PASQUALE VON GAETANO DONIZETTI

Es ist einer der bekanntesten Komödienstoffe der Welt:

Hier der ältliche, auf Wahrung seiner Vermögenswerte bedachte Junggeselle, der noch einmal in die Rolle des Liebhabers schlüpfen will. Dort die junge Frau, die ihn raffniert an der Nase herumführt.

In Don Pasquale hat Donizetti diesen Handlungsrahmen gekonnt aufgespannt: Die Oper ist burlesk, aber als Auseinandersetzung zwischen patriarchalen Wünschen und jugendlicher Selbstbestimmung auch zeitlos gültig. Regisseurin Irina Brook setzt die Komödie in die Gegenwart, führt sie rasant in ein übersteigert-bonbonfarbenes Finale, in dem gelacht – aber niemals nur verlacht werden soll.