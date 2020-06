Verbale Zweikämpfe und Sololäufe

Endlich ist es zu Ende, das Vorgeplänkel zur Weltmeisterschaft im eigenen Land. Einer WM, die der Seleção den ersehnten sechsten Titel bescheren soll, die Hexa, die längst allgegenwärtig ist. In den letzten Wochen haben sich die ehemaligen Stars, die es in Brasilien bekanntermaßen haufenweise gibt, sehr oft bemüßigt gefühlt, ihre Meinung ins Volk zu trommeln. Pelé natürlich, auch Ronaldo konnte sich nicht zurückhalten – und Romario, mittlerweile in der Position des keinen Zweikampf scheuenden Politikers, sowieso nicht.

Pelé, die bereits 73-jährige Legende, glaubt zu allem und jedem eine Meinung haben zu müssen. Nichts und niemand könne an seinem Denkmal kratzen, ist seine Überzeugung.

Dass er sich in den letzten Jahren Auftritte und Interviews – seien sie auch noch so leer – gut bezahlen ließ, liegt in seinem Selbstverständnis. Erst kürzlich kritisierte er Neymar für seine mangelnde Erfahrung und zu Recht für seine übertriebene Fallsucht in Zweikämpfen.