Kroatien und Niederlande gewinnen, Remis für Italien

Die Niederlande und Kroatien haben am Samstag in Testspielen für die am 12. Juni beginnende Fußball-WM Siege gefeiert. Die " Oranjes" gewannen in Rotterdam gegen die ebenfalls für Brasilien qualifizierten Ghanaer mit 1:0, Kroatien setzte sich in Osijek gegen Mali mit 2:1 durch. Italien, Russland und Portugal mussten sich hingegen mit Unentschieden begnügen.

Den entscheidenden Treffer für die Niederländer erzielte Robin van Persie bereits in der 6. Minute. Nach schöner Kombination über Arjen Robben und Wesley Sneijder musste der Torjäger von Manchester United nur noch einschieben.

In der Folge verpasste es Robben zweimal, auf 2:0 zu erhöhen, nach rund 25 Minuten verflachte die Partie. Erst in der 45. Minute tauchte Robben noch einmal vor dem Tor der Afrikaner auf, scheiterte aber an Keeper Adam Kwarasey. Ghana kam dagegen im ersten Durchgang zu keiner nennenswerten Chance. Das änderte sich auch nach der Pause nicht. Da auch die Elftal nicht mehr viel zustande brachte, blieb es beim 1:0.