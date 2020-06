Eine Kugel rollt um den Erdball

Freilich versteht das keiner, wenn er es nicht unbedingt liest (auch wenn " Bra" schon ein bisserl an Brasilien erinnert). So wie auch der südafrikanische Vorgänger Jabulani (bedeutet in der Zulu-Sprache "sich freuen", hätten Sie es noch gewusst?). Dass diese Bedeutung international nicht verstanden wird, hat aber ohnehin sekundäre Bedeutung. Dieser Trend geht aus einer sprachwissenschaftlichen Auswertung der Düsseldorfer Namensagentur Nomen International hervor, die die Bezeichnungen aller WM-Bälle seit 1950 verglichen hat. Der Brazuca wirke eben schon durch seine exotische Anmutung. "Es geht darum, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln", sagt Nomen-Geschäftsführerin Sybille Kircher. "So wird der Name zum Markenzeichen des Ausrichterlandes."