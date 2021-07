Ein Land vertraut seinem Trainer

Die Niederländer sind sehr kreativ, wenn es darum geht ihrer WM-Euphorie Ausdruck zu verleihen. Jede Berufsgruppe findet dabei ihren eigenen Weg. Sexshops im Amsterdamer Rotlichtviertel legten vor dem heutigen Halbfinal-Duell gegen Argentinien (22 Uhr in São Paulo) orangefarbene Dildos und Kondome in die Schaufenster. Rein zufällig tauchte im Zoo von Groningen ein Seehund mit orangefarbenem Kopf auf. Man nannte ihn – ebenfalls purer Zufall – Robben.

Die Niederlande befinden sich im WM-Fieber, heute dürfte die Temperatur abermals ansteigen. Dabei setzt man das Vertrauen in Trainer und "Bondscoach" Louis van Gaal. Dem 62-Jährigen ist es gelungen, dem Team einen neuen Stil zu verpassen, wenngleich der Gegenwind in der Heimat einem Orkan der Entrüstung glich. Die Niederlande wichen vom traditionellen 4-3-3 ab und praktizieren nun ein 5-3-2, weil Van Gaal um die Schwächen in der Abwehr weiß und deswegen die Defensive verstärkt.

Bis auf seinen Dauerkritiker Johan Cruyff applaudieren ihm sämtliche Trainerkollegen. Dick Advokaat adelt ihn beispielsweise als "besten Coach der Niederlande aller Zeiten". Die Begründung: "Er hat immer den schwersten Weg gewählt. Wenn jemand mit diesem Team etwas erreichen kann, dann ist es Louis."