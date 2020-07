Auf der schattigen Seite Brasiliens

Brasilien ist momentan eine Bühne. Die Welt schaut nicht nur auf dieses Land, um zu erfahren, wie man dort Fußball spielt. Von Interesse ist vor allem, wie ein Image verarbeitet wird, das zu Brasilien gehört wie eben dieser Fußball, Samba, der Zuckerhut oder die Leichtigkeit des Seins.

Das Licht fällt auf die Schattenseiten. Betrachtet wird rund um den Globus dieser Tage genau, was Schlimmes passiert. Und wie und ob sie überhaupt stattfindet, die Verbrechensbekämpfung.

In Europa wurde das kriminelle Image vor der Weltmeisterschaft kräftig aufpoliert. Brasilien werde eine blutige WM erleben. So berichtete die Bild vom mörderischen Vorhaben einer Gangster-Vereinigung. Die nächste Schlagzeile ließ jeden potenziellen WM-Reisenden an die Stornierung denken: "Jetzt schwappt die Gewalt auch auf die Touristenhochburgen über."

Brasilien ist, jeder Kriminalstatistik entnehmbar, mit österreichischen Verhältnissen natürlich nicht zu vergleichen, obwohl dies manch österreichischer Politiker zu Wahlzeiten zum Zwecke der populistischen Volksverdummung gerne so sehen will. Fakt ist: Statistisch betrachtet wurden im Jahr 2012 im Land des WM-Gastgebers 56.300 Morde begangen. In einer Wertung der unrühmlichen Bestmarken liegt Brasilien damit hinter Venezuela und Kolumbien auf Platz drei. Die Weltöffentlichkeit verlangt also erstens Sicherheit, zweitens strenges Vorgehen.