Roy Hodgson soll trotz Out Teamchef bleiben

Durch die Strategie, nach den Amtszeiten des Schweden Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello aus Italien sowie einem Intermezzo von Steve McClaren nur noch auf englische Trainer zu setzen, hat sich Englands Verband in eine Sackgasse manövriert.

Es fehlen ganz einfach Landsmänner mit dem nötigen Format: Gary Neville ist als Assistent Teil der Hodgson-Ära, Stuart Pearce – zu früh, Liverpools Erfolgscoach Brendan Rodgers ist Nordire. Deshalb versuchte Verbandschef Greg Dyke mit einem Machtwort für Roy Hodgson die Lage zu beruhigen. "Wir denken, dass Roy einen guten Job gemacht hat und es ist ein Ansatz über vier Jahre und wir hoffen, bei der EM einen besseren Job zu machen."

Vergeblich. Die Medien schlagen Alarm. " Englands Schande", titelte der Daily Telegraph am Tag nach dem Aus in Großbuchstaben. "Sollte Hodgson auch in Belo Horizonte erniedrigt werden, wäre es schwer für ihn zu bleiben", orakelte The Mirror dennoch mit Blick auf das bedeutungslose letzte Spiel gegen Costa Rica.

" Hodgson, die Spieler und die FA sollten sich bei den Fans nach entschuldigen", hieß es auch im Telegraph. Superstar Wayne Rooney kam dieser Aufforderung nach. "Sorry, dass wir es nicht besser gemacht haben!"

Die Spieler sind es auch, die Hodgson den Rücken stärken. "Wir sind stolz, für Roy Hodgson zu spielen", lobte Torwart Joe Hart. "Er ist ein großartiger Trainer, ein sehr leidenschaftlicher Mann und jemand, für den ich sehr viel Respekt habe. Ich hoffe, weiterhin für ihn zu spielen."