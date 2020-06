Ronaldo: "Ich zähle die Tage bis zur Show"

Nur noch 100 Tage. Schwer zu glauben, dass es bald so weit ist. Es scheint erst gestern gewesen zu sein, als Brasilien den Zuschlag für die Fußball-WM erhielt. Ich erinnere mich, wie bewegt ich war, als ich erfuhr, dass mein Land das wichtigste Fußballereignis des Planeten organisieren würde.

Heute bin ich nicht mehr als Spieler auf dem Platz. Aber ich gebe zu, dass es für mich der gleiche Nervenkitzel ist wie damals, als ich in ein entscheidendes Spiel ging. Ist denn die Fußball-WM nicht so etwas wie ein entscheidendes Spiel, in dem Brasilien seinen Status auf internationaler Ebene noch mehr festigt? Wir stehen im Rampenlicht und haben die Chance zu zeigen, was Brasilien und sein Volk wirklich darstellen.