Strandspiele in Rio

Sich am Zuckerhut stehend vor Ehrfurcht die Lippen schlecken, den Christus auf dem Corcovado ob seiner Größe nicht wahrhaben wollen, oder sich im Stadtteil Lapa bereits blöd grinsend von einer nur noch schemenhaft erkennbaren, milde lächelnden zahnlosen alten Dame den vierten Caipirinha in einem Plastikgefäß zurechtschütteln lassen – solche Eindrücke und Kopfschmerzen gehören einfach ins Programm des Rio-Besuchers.

Und damit wird es geradezu zur Pflicht, nächtens passierte Verfehlungen am nächsten Tag mit sportlicher Betätigung zu büßen. Mit einem Lauf, der an der Copacabana beginnt, der mittels Rechtskurve nach Ipanema führt und in Leblon seinen Umkehrpunkt findet. Ein Vorbeitraben an den Welten der Reichen, noch Reicheren und überhaupt Reichsten, der angeblich Schönen und des von Massen praktizierten Körperkults.