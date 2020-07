Zehn Griechen erkämpfen einen Punkt

Nach Seitenwechsel das gleiche Bild. Griechenland attackierte in Unterzahl nur in der eigenen Hälfte, dort aber phasenweise überhart. Aus einem Eckball fand Gekas sogar per Kopf eine Torchance vor (60.).

Den Japanern viel nicht viel ein. Mit der Einwechslung von Manchester-United-Star Shinji Kagawa kam jedoch ein wenig Schwung ins Spiel. Bis zum ersten und einzigen spielerischen Highlight dauerte es aber fast 70 Minuten. Nach einer schönen Aktion über Kagawa und Uchida schoss Okubo jedoch am leeren Tor vorbei (68.). Ein Weitschuss Okubos und noch ein Freistoß Endos waren die letzten erfolglosen Versuche, die Griechen bezwingen. Was blieb war ein logisches 0:0, an dem sich vor allem Kolumbien erfreute.