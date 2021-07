Vier Teams, vier Trümpfe: Das WM-Halbfinale

Er ist 28 Jahre alt und hat gegen Frankreich im Viertelfinale sein 50. Länderspiel absolviert. Es war das 22., in dem Manuel Neuer keinen Gegentreffer zugelassen hat.

Teamchef Joachim Löw schwärmt von seiner Nummer 1. Der deutsche Teamchef sagte nach dem Einzug ins Halbfinale: „Das ist insgesamt ein wahnsinnig gutes Gefühl für die Abwehr, wenn man weiß, der Torhüter ist in der Strafraumbeherrschung gut, auf der Linie überragend, außerhalb des Strafraums gut, fußballerisch gut. Man kann ihm wie einem Abwehrspieler die Bälle zuspielen.“ Das höchste Lob folgte von Löw auf dem Fuß: „Er gehört seit einigen Jahren, seit 2010, zu den Allerbesten – wenn er nicht sogar der Beste der Welt ist.“

Damals, vor der WM in Südafrika, hatte sich Löw für Neuer als WM-Tormann entschieden. Drei Gegentreffer hat Neuer bisher in Brasilien zulassen müssen, zwei davon in der Vorrunde beim 2:2 gegen Ghana, einen in allerletzter Minute der Verlängerung im Achtelfinale gegen Algerien. Gegen die Afrikaner zeigte Neuer seine Auffassung von modernem Tormannspiel, er agierte als Libero schon vor dem Strafraum.

Gegen Frankreich, als sich Deutschland nach der frühen Führung zurückgezogen hatte, waren seine Fähigkeiten im Strafraum gefragt. Er hielt gegen Valbuena und zeigte sich kurz vor Schlusspfiff als Reaktionskünstler gegen Benzema. Die englische Times nannte ihn nach dem Spiel die „stille Autorität“ im deutschen Spiel.

Wenn es im Halbfinale am Dienstag in Belo Horizonte gegen Brasilien geht, weckt das Erinnerungen an das bisher einzige WM-Duell der beiden Länder: 2002, als Keeper Oliver Kahn nach tollen Leistungen im Turnier ausgerechnet im Finale patzte.