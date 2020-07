Kolumbien steht bereits im Achtelfinale

Das Duell der beiden Auftaktsieger in Gruppe C nahm erst mit Verspätung Fahrt auf. Eine Stunde lang regierten Vorsicht und Kampfgeist, und in den Offensivaktionen führten oft Zufall und Hektik. Die leichtfertig bis tollpatschig vertändelte Torchance von Gutíerrez in der ersten Halbzeit (28.) steht sinnbildlich für den holprigen Beginn. Der Kolumbianer hatte den Ball aus elf Metern neben das Tor gezielt. Für frischen Wind sorgte Didier Drogba, der wie schon beim 2:1 gegen Japan erst nach einer Stunde aufs Feld kommen durfte. Diesmal stach der berühmte Joker allerdings auf der Gegenseite – der Superstar der Elfenbeinküste übersah Gutíerrez beim Kopfball zum 1:0. Spannendes FinishMit dem Treffer legten beide Mannschaft ihre taktischen Fesseln ab und so entwickelte sich in der Schlussphase noch ein packender Schlagabtausch, in dem die Kolumbianer schnell auf 2:0 erhöhten. Nach einem Patzer von Serey Die schloss Quintero einen perfekt gespielten Konter ab (70.) und sorgte für ein weiteres Jokertor bei dieser WM-Endrunde.

Die Vorentscheidung? Ein Ruhekissen? Mitnichten. Denn die Mannschaft von der Elfenbeinküste schlug praktisch im Gegenzug zurück – Gervinho ließ dem kolumbianischen Schlussmann keine Chance und verkürzte zum 1:2 (73.). Die Afrikaner drängten zwar auf den Ausgleich, die größte Torchance hatte aber Quintero, der mit einem listigen Schuss aus 50 Metern beinahe Torhüter Barry überraschte (89.). So blieb’s beim verdienten und umjubelten 2:1. Nach dem 0:0 von Japan am Abend gegen Griechenland war die erste Achtelfinal-Teilnahme der Kolumbianer seit 1990 perfekt.