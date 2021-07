Italien scheitert an Uruguay

Doch nicht der späte Siegestreffer durch Verteidiger Godín (81.) war D E R Aufreger dieses langweiligen Entscheidungsspiels um den zweiten Gruppenplatz. Nein, weshalb diese unattraktive Partie trotzdem den meisten Fußballfans in Erinnerung bleiben wird, ist eine Szene, die sich zehn Minuten vor dem Schlusspfiff im Strafraum abgetragen hatte – und die besser in eine Zahnarztpraxis gepasst hätte.

Luis Suárez hat schon wieder zugeschlagen und zugebissen: Nach einem Zweikampf mit Giorgio Chiellini rammte der impulsive Goalgetter von Uruguay dem italienischen Verteidiger seine Zähne in die Schulter (79.) Es war nicht das erste Mal, dass Luis Suárez zum Vampir geworden ist: Der Torschützenkönig der Premier League ist ein Wiederholungstäter. In seiner Zeit in den Niederlanden hatte sich der Stürmer schon einmal an einem Gegenspieler vergangenen, in der Premier League war er gesperrt worden, nachdem er Chelsea-Verteidiger Ivanovic in den Oberarm gebissen hatte.

"So etwas werde ich nie mehr wieder tun", hatte Suárez nach seiner zweiten Attacke damals gelobt. Der Beißtest an Chiellinis Schulter ist der eine große Skandal, dass der schwache mexikanische Schiedsrichter Marco Rodríguez und seine Kollegen diese grobe Unsportlichkeit übersahen, ist ebenfalls höchst fragwürdig.