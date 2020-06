In der Favela, wo Beckhams Haus steht

Es sorgt noch heute für Lacher in der Favela Vidigal. Dieses Bild – damals, als sie heraufgestöckelt kam in die Heruntergekommenheit. In ihren High Heels. Auf der engen, steilen und löchrigen Straße. Victoria, an der Seite von David. Es war erst im April. Ein Abstecher der Beckhams ins Armenviertel, das sich an den Berghang am Ende des Luxusstrände von Ipanema und Leblon schmiegt.

David tat Gutes. Er spendierte eine Perspektive, einen Sportplatz für die Kinder. Griff hernach in seine Portokasse und erstand ein Haus um eine Million Reais (300.000 Euro). Mit Blick auf Meer und Rio. Ohne Aussicht auf künftigen Genuss, denn Vidigal ist kein bleibender Wohnort für einen David Beckham.

Für Christophe sehr wohl. Er ist Franzose, lebte 15 Jahre in London, dann in Australien und wohnt jetzt freiwillig in der Favela am Rande Rios. Warum? Weil er seinem Lebenspartner gefolgt ist, sich zudem in die Stadt verliebt hat, als Friseur zu Fuß seinen Arbeitsplatz in Leblon erreichen kann und nur 250 Reais Monatsmiete für sein Haus zahlen muss. Strom und Wasser sind einfach da. Von irgendwoher, abgezweigt. Ungefähr 20.000 Einwohner profitieren davon.