Frankreichs Arzt gibt Bayern die Schuld

Kein Tag verging, bis die unvermeidliche Antwort auf die Kritik aus Bayern folgte. Klub-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der sich in Brasilien um das deutsche Nationalteam kümmert, wies die Anschuldigungen des französischen Verbandes "mit aller gebotenen Nachhaltigkeit" zurück.

In einer Erklärung seines Anwalts erwiderte Müller-Wohlfahrt am Freitag, dass Ribery gar "keine panische Angst vor Spritzen" habe und vor dem Turnier in Brasilien "lediglich die in Frankreich empfohlenen Behandlungen mit Kortison abgelehnt" hat.

Ohne Ribery geht die WM für die Franzosen am Sonntag in Porto Alegre gegen Honduras los. "Es liegt an uns, zu zeigen, dass wir auch ohne Franck Ribery erfolgreich sein können. Das französische Team ist ein Kollektiv", betonte Teamchef Didier Deschamps, der nach der inferioren Vorstellung der Franzosen bei der WM 2010 mit seiner Mannschaft eigentlich nur gewinnen kann.