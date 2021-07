Eckpfeiler eines Erfolgsteams

Es darf inzwischen als weitgehend gesichert gelten, dass auch Philipp Lahm Fehler macht. Am Donnerstag in Recife ist es ihm wieder passiert: Der Kapitän der Deutschen verhedderte sich im Zweikampf, aber nach etwas Gestochere bekam er die Situation doch noch unter Kontrolle. Es geschah nach dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen die USA, als Lahm gerade die Eigenheiten seines Kollegen Thomas Müller zu erklären versuchte. Müller sei einfach wichtig für die Mannschaft, "weil er weiß, weil er azi…, anti…, ähem ... vorhersieht, was passiert".

Lahm ist genau so wenig ein Mann für die schwierigen Worte wie "Antizipieren", wie er auf dem Fußballplatz ein Mann für die komplizierten Dinge ist. Der 30-Jährige macht die kleinen Dinge gut, das zeichnet ihn aus. Und vor allem macht er keine Fehler. Oder muss man nach den ersten beiden WM-Spielen in Brasilien schon sagen: Früher hat er so gut wie keine Fehler gemacht.

Beim WM-Auftakt der Deutschen hatte Lahm noch Glück, dass sein Ballverlust vor dem eigenen Strafraum nicht zum Führungstor für die Portugiesen führte; gegen Ghana leitete sein Fehlpass im Mittelfeld das zwischenzeitliche 2:1 für die Afrikaner ein – vor allem aber leitete er eine Debatte ein, wie sie Philipp Lahm zeit seiner bemerkenswerten Karriere noch nicht erlebt hat: Lauter Gurus und Ex-Gurus wie Christoph Daum oder Michael Ballack meldeten sich in der Angelegenheit zu Wort und kleideten ihre Fundamentalkritik am Kapitän der Deutschen in die freundliche Empfehlung, sich aus dem zentralen defensiven Mittelfeld wieder in die Viererkette zurückzuziehen.