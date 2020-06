Joker schießt Schweiz zum Sieg

Es ist äußerst schwer, gegen uns Tore zu erzielen", hatte Ottmar Hitzfeld dieser Tage in Brasilien gemeint und auf die Vorzüge seiner Schweizer Nationalmannschaft hingewiesen, die es mit Disziplin, Ordnung und einem starken Kollektiv bis auf Platz sechs der FIFA-Rangliste geschafft hat.

Im Estadio Nacional von Brasília war von all den Qualitäten lange sehr wenig zu sehen. Und angesichts der desolaten Performance in den ersten 45 Minuten gegen Ecuador musste sich den 68.000 Fans im Stadion zwangsläufig die Frage stellen: Wie haben es diese Schweizer nur in der Weltrangliste in die Top Ten geschafft? Und außerdem: Wie kommt Ottmar Hitzfeld bloß darauf, dass es äußerst schwer sei, gegen sein Team ein Tor zu erzielen?

Die Ecuadorianer kamen im ersten Gruppenspiel jedenfalls ohne großes Zutun zu ihrem Führungstreffer: Nach einem Freistoß hatte Enner Valencia im Fünf-Meter-Raum keinen Gegenspieler und deshalb auch keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen – 0:1 (22.).