Frankreich schlägt Honduras

Zuvor war das emotionale Einstimmen auf das Match ausgefallen für die Spieler aus Frankreich und Honduras. Und so mancher Fan der Équipe Tricolore wird sich in diesen ungeplanten Schweigeminuten vor dem Anpfiff an die letzte WM erinnert haben, als die französische Nationalmannschaft mit ihrem Vorrunden-Aus und den vielen Skandalen abseits des Rasens für Missstimmung und Störgeräusche gesorgt hatte.

Vier Jahre nach den Peinlichkeiten von Südafrika, die seinerzeit sogar die höchste Politik des Landes beschäftigten, ist rund um das französische Nationalteam wieder Ruhe eingekehrt. Unter Teamchef Didier Deschamps, der etliche Rebellen von damals ausgemustert hat, sind die Nebengeräusche verschwunden.

Im Auftakt-Spiel gegen Honduras gaben die Franzosen sportlich den Ton an. Als Weckruf und Warnsignal an die Konkurrenz darf dieser Pflichtsieg gegen die Nummer 33 der FIFA-Weltrangliste allerdings nicht verstanden werden. Zu bieder war das Fußball-Handwerk der Honduraner, die außer Leidenschaft und Laufbereitschaft wenig zu bieten hatten; zu einfach wurde es den Franzosen gemacht, die ab der 43. Minute zudem mit einem Mann mehr (Gelb-Rot für Palacios nach Elfmeterfoul) spielen durften.

Spätestens mit dem Ausschluss und dem anschließenden Strafstoßtor von Karim Benzema wurde die Partie zu einer einseitigen Angelegenheit, bei der die Franzosen nicht an die Grenzen gehen mussten. Karim Benzema, der auffälligste Franzose, fixierte in der zweiten Halbzeit mit seinem – offiziell – zweieinhalbten Treffer (72.) den Endstand. Und trotzdem plagen Teamchef Deschamps Sorgen: Der umsichtige Franzose hatte zuletzt auf dem Trainingsplatz Drohnen geortet – und ging wegen der Betriebsspionage in die Luft.